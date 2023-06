Nieuwe kans voor Carrasco als centrale middenvelder? Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels

Het is nog altijd moeilijk in te schatten welke ingrepen bondscoach Domenico Tedesco in gedachten heeft. Elke wedstrijd probeert hij wel iets, hetzij met namen, hetzij met een systeem.

Estland speelt in een 3-5-2 opstelling en het is de vraag of de bondscoach zich daaraan zal spiegelen. Tot hiertoe koos hij altijd voor vier verdedigers. Naast Courtois’ vervanger Matz Sels, worden die vier verdedigers bijna zeker Castagne-Faes-Vertonghen-Theate.

In het middenveld hadden Mangala, Tielemans en Carrasco het zaterdag tegen Oostenrijk moeilijk. Daar zou Tedesco voor andere opties kunnen kiezen maar echt veel alternatieven heeft hij niet. Vanaken is een optie maar we weten nog niet hoe Tedesco de Club-aanvoerder echt inschat.

Op de flanken blijven Lukebakio en Doku zeker van hun plaats, net als Lukaku in de spits. Net als tegen Zweden in maart zou Tedesco ook voor een 4-4-2 kunnen kiezen en komt Batshuayi naast Lukaku in de spits. Dan sneuvelt er van het middenveldtrio Mangala-Tielemans-Carrasco één speler.

De vermoedelijke opstelling: Sels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Mangala, Tielemans; Lukebakio, Carrasco, Doku; Lukaku.