Kiev en andere Oekraïense steden afgelopen nacht opnieuw onder vuur: “kritieke infrastructuur” geraakt in Lviv

In de nacht van maandag op dinsdag heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Kiev en de Oekraïense steden Lviv en Zaporizja. Dat hebben de militaire autoriteiten gemeld. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers.

“Weer een massale luchtaanval op de hoofdstad”, schreef het burgerlijk en militair bestuur van Kiev op zijn Telegramkanaal. Naar verluidt vielen drones de stad in golven aan vanuit verschillende richtingen. Het alarm duurde meer dan drie uur, “er zijn op dit moment geen meldingen van slachtoffers of vernielingen”.

In Lviv werd een “kritieke infrastructuur” geraakt door drones, schreef het hoofd van het regionale bestuur op Telegram, zonder in detail te treden. Er werden geen gewonden gemeld. De Oekraïense generale staf beweerde dat 28 van de 30 drones die afgelopen nacht door Russische troepen boven Oekraïne werden gelanceerd, werden neergeschoten door de Oekraïense luchtverdediging.

Het militaire bestuur van Zaporizja zei dat de stad en de omgeving het doelwit waren geweest van een “massale aanval”, die gericht was op burgerdoelen. Volgens voorlopige informatie van de generale staf werden zeven S-300 raketten afgevuurd op Zaporizja en de buitenwijken. “Na een onrustige en lawaaierige nacht is de situatie in Zaporizja stabiel. Godzijdank zijn er geen slachtoffers en zijn er geen woongebouwen geraakt”, schreef de secretaris van het stadsbestuur op Telegram.