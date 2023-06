Vriendin van Britse miljonair die vastzit in duikboot, reageert: “Ik vrees dat ze hun laatste klimvenster niet hebben gehaald”

De duikboot die zondag vertrok voor een expeditie naar het wrak van de Titanic is nog steeds vermist. Ondertussen raakt er meer en meer info bekend over de vijf passagiers. Onder hen ook de ervaren avonturier Hamish Harding. “Ik weet dat hij rustig zal blijven”, getuigt goede vriendin Jannicke Mikkelsen.

Jannicke Mikkelsen is een Noorse onderzoeker die Hamish Harding goed kent. Ze maakt zich grote zorgen om haar vriend. “We beginnen worstcasescenario’s te bedenken. Mijn angst is dat ze hun laatste klimvenster niet hebben gehaald en dat ze nu vastzitten, zonder dat er hulp bij hen kan”, reageerde Mikkelsen bij nieuwszender NewsNation.

Mikkelsen noemt Harding haar “mentor”. Volgens haar zou hij zich heel bewust zijn geweest van de risico’s die hij nam. “Hamish is een avonturier in hart en nieren. Dit was één van de zaken die hij absoluut wilde ontduiken. Het stond op zijn checklist. Ik weet dat hij rustig zal blijven tijdens deze crisis. Ze zullen ongetwijfeld samenwerken en hun opties overlopen.”

Ervaring

Harding is een ervaren avonturier. Hij reisde eerder al naar de ruimte en dook in 2021 al eens naar het diepste punt van de Marianentrog op bijna 11 kilometer diepte, waar hij zowel het wereldrecord voor de grootste afstand als de langste tijd op de bodem van de oceaan vestigde.

Enkele dagen geleden postte hij op Facebook nog foto’s van de duikboot en schreef hoe opgewonden hij was dat hij kon deelnemen aan de missie, waar volgens hem ook enkele “legendarische ontdekkingsreizigers” aan zouden deelnemen. Hij voegde eraan toe dat deze reis dit jaar waarschijnlijk de enige kans is om het wrak te bezoeken vanwege de barre weersomstandigheden op zee.