Yanni (19) verloor been na aanrijding op fietspad, bestuurder is nu vrijgesproken: “Ik heb nooit excuses gekregen”

Na het ongeval moest het linkerbeen van Yanni geamputeerd worden. Rechts: Yanni en zijn mama Debby in 2021 bij het UZA in Edegem, waar de tiener na zijn ongeval lang moest verblijven. — © Theo Derkinderen

Sint-Katelijne-Waver/Duffel

De Mechelse politierechtbank heeft een jongeman vrijgesproken voor een aanrijding in Duffel in 2021. Bij het ongeval raakte de toen 17-jarige Yanni Serverius uit Sint-Katelijne-Waver zwaargewond. Hij verloor ook zijn been. “Ik vind deze uitspraak niet zo erg. Mij er slecht over voelen zou mij niet verder brengen”, reageert het slachtoffer. Zijn moeder bekijkt of er verdere stappen mogelijk zijn. “Ik wil dat hij gestraft wordt, want dit kan echt niet”, zegt ze.