Twee cipiers gewond na aanval door gedetineerde in Antwerpse gevangenis

In het arresthuis in de Begijnenstraat in Antwerpen heeft een gedetineerde maandag twee cipiers verwond. Een van hen liep daarbij een gebroken hand op meldt vakbond ACOD. De bonden hebben een stakingsaanzegging ingediend.

De gedetineerde in kwestie - een man die al eerder problemen had veroorzaakt in de Begijnenstraat - zat maandag in een wachtruimte om overgebracht te worden naar het justitiepaleis voor een zitting van de raadkamer. “Toen een collega hem ging zeggen dat hij op transport kon, is de gedetineerde zonder aanleiding uit zijn dak gegaan”, vertelt afgevaardigde Mario Heylen van de socialistische vakbond ACOD.

De cipier kreeg een slag in het aangezicht en in het tumult dat volgde liep hij volgens Heylen ook een gebroken hand op. Ook een collega die tussenbeide wilde komen, deelde in de klappen en liep enkele gekneusde ribben op. Beide cipiers werken al lang in de Begijnenstraat, ze hebben meer dan tien jaar ervaring. De agressieve gedetineerde kon overmeesterd worden door het intern interventieteam en werd in een veiligheidscel geplaatst.

“Cocktail die tot agressie leidt”

De vakbonden dienden ondertussen een stakingsaanzegging in. Ze kaarten daarin de overbevolking en de gebrekkige infrastructuur aan. “Deursturingen en camera’s werken niet optimaal, de overbevolking blijft een probleem en dan zijn er nog drugs, gsm’s en wapens die over de muren gegooid worden. Dat zorgt voor een cocktail die tot agressie leidt”, aldus Heylen. “We vragen een dialoog met de directie en de regionale directie en hopen dat er adequater gereageerd wordt op agressie. Daarnaast zouden we graag een opleiding hebben om om te gaan met zware profielen, de geestestoestand van gedetineerden zorgt in heel Vlaanderen voor problemen.”

Het Gevangeniswezen bevestigt het geweldsincident en zegt dat het overleg opgestart wordt. “We gaan kijken of we kunnen antwoorden op de vragen die het personeel heeft”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. “Omgaan met moeilijke gedetineerden is al opgenomen in de opleiding, maar dat belet helaas nog niet dat die gedetineerden kunnen overgaan tot agressie.”