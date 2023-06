Schoolverlaters vonden vlotter dan ooit weg naar arbeidsmarkt

Van de 70.195 jongeren die in 2021 de school verlieten, waren er op 30 juni 2022 nog slechts 3.869 - of 5,5 procent - ingeschreven als werkzoekend bij de VDAB. Het gaat om het laagste aandeel sinds de invoering van de huidige methodologie elf jaar geleden. In 2021 bedroeg het werkzoekendenpercentage 6,1 procent, bij het begin van de coronacrisis in 2020 zelfs 9,5 procent.

“De onderzochte jongeren verlieten de school op een moment dat de economie zich stevig herpakte in het spoor van de coronacrisis”, licht de VDAB toe. Het aantal vacatures bereikte ongezien hoogtes, terwijl de werkloosheid zakte tot een recordlaagte. “Dit zorgde voor een krappe arbeidsmarkt die werkgevers voor uitdagingen stelde, maar die heel wat kansen creëerde voor jongere schoolverlaters op zoek naar werk.”

Verschillen

De verschillen tussen de opleidingsniveaus blijven wel overeind. Van wie zonder een diploma secundair onderwijs naar de arbeidsmarkt trok, had eind juni 20 procent geen baan. Bij schoolverlaters met een diploma secundair bedroeg het werkzoekendenpercentage 6,3 procent, bij schoolverlaters met een graduaatsopleiding (het vroegere HBO5) 3 procent.

Wie hoger onderwijs afwerkt, ziet de kans op het vlot vinden van werk nog verder stijgen: bij jongeren met een professionele bachelor of master lag het werkzoekendenpercentage op telkens 1,9 procent. Met een academische bachelor - die in principe niet voorbereidt op de arbeidsmarkt - op zak, vinden schoolverlaters wel iets moeilijker werk (5,3 procent).

Jongeren met STEM-opleidingen - met focus op wiskunde, techniek, technologie, wetenschappen, of ICT - en zorgopleidingen achter de kiezen, blijven binnen hun opleidingsniveau doorgaans vlotter werk vinden dan het algemene gemiddelde.