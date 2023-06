Gewezen topman Carlos Ghosn eist 1 miljard dollar schadevergoeding van Nissan

Zakenman Carlos Ghosn klaagt Nissan en meerdere werknemers aan in verband met zijn ontslag in 2018 als voorzitter van de Japanse autobouwer. De 69-jarige eist een schadevergoeding van meer dan 1 miljard dollar.

Ghosn, die aan de wieg stond van de alliantie tussen de Franse constructeur Renault, Nissan en het eveneens Japanse Mitsubishi, werd in 2018 opgepakt na beschuldigingen van fraude. In december 2019 slaagde hij erin te vluchten uit Japan, waar hij huisarrest had in afwachting van zijn proces. Via Turkije reisde hij door naar Libanon. Ghosn heeft zowel de Franse, Braziliaanse als Libanese nationaliteit.

Vorige maand diende Ghosn een klacht in bij een rechtbank in Libanon tegen Nissan en ruim een tiental medewerkers van de constructeur. Hij zegt dat zij zijn arrestatie hebben geregeld om hem aan de deur te kunnen zetten, wat “zware schade” heeft aangericht aan zijn financiën en reputatie.

“De serieuze en gevoelige beschuldigingen zullen jarenlang in het achterhoofd van de mensen blijven hangen”, luidt het in de aanklacht. Ghosn zal er naar eigen zeggen “voor de rest van zijn leven onder lijden”, ook al zijn ze “alleen gebaseerd op een vermoeden”.

In de aanklacht verwijst Ghosn naar zijn plan om met Renault, Nissan en Mitsubishi een grotere alliantie te maken met Fiat Chrysler, wat volgens hem begin 2018 tot ongerustheid leidde bij sommige Nissan-medewerkers, die daarom zijn arrestatie in gang zouden hebben gezet. De ondernemer eist 588 miljoen dollar ter compensatie van misgelopen vergoedingen en daarbovenop nog eens een schadeloosstelling van 500 miljoen euro.

Het is niet duidelijk of de Japanse autoriteiten - Ghosn noemde het Japanse rechtssysteem eerder al “gemanipuleerd” en hekelde dat het “de meest elementaire principes van de menselijkheid schendt” - bereid zullen zijn om samen te werken met de Libanese autoriteiten. Libanon levert ook zelf geen burgers uit aan andere landen.

In 2020 concludeerde een mensenrechtenpanel van de Verenigde Naties dat de meer dan 100 dagen durende detentie van Ghosn in Japan onnodig, onredelijk en in strijd met zijn rechten was. Dat hij vier keer op rij werd gearresteerd om zijn detentie te verlengen, was “fundamenteel oneerlijk”.