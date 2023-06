NASA deelt spookachtige beelden van ‘groene bliksem’ op Jupiter

De bliksem werd in een wervelstorm gevonden. Op Jupiter zijn er enorm veel van zulke stormen. Image processing by Kevin M. Gill © CC BY — © NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

De planeet Jupiter staat al bekend om zijn extreme weersomstandigheden. Het heeft natuurlijk de grote rode vlek, waar naar schatting al 300 jaar een storm woedt die sterker is dan de krachtigste orkaan op aarde, en ook enorm veel wervelstormen. In een van deze wervelstormen heeft ruimtesonde Juno op een afstand van ongeveer 32.000 kilometer een groene, spookachtige bliksemschicht gefotografeerd. Hij maakte deze foto al op 30 december 2020, maar pas in 2022 werden de ruwe beelden ontwikkeld tot de foto die NASA nu gedeeld heeft.

Juno moet wetenschappers helpen om de stormen op Jupiter te begrijpen en hoe onweer daar ontstaat. Die stormen komen namelijk op een totaal andere manier voor dan op aarde. Bij ons ontstaan ze vanuit wolken met water en komen de meesten blikseminslagen rond de evenaar voor. Op Jupiter komen ze juist uit wolken van ammoniak en water en is er vooral onweer rond de polen van de planeet.

Daarom gaat de ruimtesonde steeds dichter bij de planeet komen. In de komende maanden zal het langs de nachtkant van Jupiter komen, waardoor Juno meer foto’s van bliksem kan maken. Maar er zijn nog meer grote plannen voor de ruimtesonde: hij moet ook naar de ringen van Jupiter gaan om hun oorsprong te onderzoeken en zal dicht bij de maan Io komen, de meest vulkanisch actieve plek in ons sterrenstelsel. “In december en februari zal hij 1.500 kilometer van Io vliegen”, zegt Scott Bolton, hoofdonderzoeker van Juno, in een verklaring. “Dit zal spectaculaire beelden van de vulkanische activiteit opleveren en de data moeten geweldig zijn.”