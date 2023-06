Ismail Y. toont tijdens reconstructie hoe hij zijn vrouw en 5-jarige zoontje doodde in hun flat in Dendermonde

De verdachte werd binnengereden via de Otterstraat. — © svov

In de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis vindt de reconstructie plaats van de moord op Efe (5) en Cennet (28). Ismail Y. (34) wordt daarvan verdacht. Hem wordt gevraagd te tonen hoe hij zijn partner en zijn zoontje om het leven bracht.

Via de Otterstraat werd Y. binnengereden in het hermetisch afgesloten stuk van de Werkplaatsstraat waar het drama vorig jaar op zaterdag 3 december werd ontdekt. Ismail Y. bracht zijn vrouw Cennet en hun zoontje Efe om het leven in hun appartement. Hij ging zichzelf aangeven bij de politie. Het ging om een wurgmoord, gaf hij toe. Y. beweerde onder invloed van drugs te zijn.

LEES OOK. Familiedrama in Dendermonde: man (33) brengt vrouw (28) en kindje (5) om het leven en geeft zich aan bij politie

Dinsdagochtend toonde hij aan de speurders, de onderzoeksrechter en de mensen van het parket Oost-Vlaanderen hoe hij de feiten pleegde. Ook zijn advocaten en die van de slachtoffers en nabestaanden volgden de reconstructie. Om 10 uur startte de herneming van de dubbele moord.