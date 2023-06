Sanna Marin kent opvolger: Fins parlement verkiest Petteri Orpo tot premier

In Finland heeft het parlement dinsdag, met 107 stemmen voor en 81 tegen, de conservatieve leider Petteri Orpo verkozen tot nieuwe premier. Orpo, die in april de verkiezingen won, komt aan het hoofd te staan van een centrumrechtse alliantie van vier partijen en volgt de sociaaldemocratische Sanna Marin op.

Orpo’s Nationale Coalitiepartij ging eerder akkoord met een samenwerking met de rechtse antimigratie Finnenpartij, de Zweedse Volkspartij in Finland en de Christendemocraten. De regeringsonderhandelingen duurden zeven weken, wat langer is dan normaal voor de Finse politiek, naar verluidt omdat er onenigheid was over het klimaatbeleid en de migratiepolitiek.