Wielertoerist (62) overleden na frontale aanrijding door wagen in Herzele

Door het ongeval was de Ressegemstraat een tijdlang in beide richtingen afgesloten. — © Chris Bosseloo

Herzele/Erpe-Mere

De fietser die maandagnamiddag in de Ressegemstraat in Ressegem (Herzele) werd aangereden, is overleden. Dat bevestigde Peter Souffriau van de Zottegemse politie. Het slachtoffer is een 62-jarige man uit Erpe-Mere.