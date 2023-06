Brussels-Waalse scholenfederatie dient klacht in na vechtpartij tussen leerlingen en agenten op Lesse

De Brussels-Waalse scholenfederatie dient een klacht in tegen de politieagenten die aan de Lesse slaags raakten met scholieren uit Molenbeek. “De leerlingen getuigen over racistische uitspraken.”

“Het ging niet om één incident, maar om meerdere incidenten”, zegt Cécile Marquette, de woordvoerster van de Brussels-Waalse scholenfederatie (WBE). De regering van de Franse Gemeenschap heeft zich nu burgerlijke partij gesteld in het onderzoek dat het parket voert naar het incident.

De federatie heeft diverse gesprekken gevoerd met de betrokken begeleiders en leerlingen alvorens tot deze stap over te gaan. Uit die gesprekken en uit de medische verslagen blijkt de ernst van de zaak, zegt Marquette: verschillende leerlingen zouden breuken hebben opgelopen, meerdere leerlingen krijgen psychologische bijstand.

De Molenbeekse middelbare school Athénée royal Serge Creuz is gelegen in de politiezone van de agenten (Brussel-West). De twee groepen raakten op donderdag 1 juni slaags tijdens een kajakuitje op de Lesse. Er heerst nog altijd veel onduidelijkheid over wat er zich heeft afgespeeld. Volgens de agenten – die niet in functie waren – zou de sfeer zijn omgeslagen toen enkele vrouwelijke agenten die achterop waren geraakt, werden lastiggevallen door de jongeren.

Verschillende versies

Het kwam tot een scheldpartij tussen de agenten en de jongeren, die ontaardde in een grote vechtpartij. Negen agenten raakten gewond, van wie vier ernstig. Eén agent liep breuken op in het gezicht na een slag met een roeispaan. Een andere agent liep enkele gebroken ribben en een gebroken vinger op.

Bij de schoolgroep klinkt een heel ander verhaal. Het parket van Namen liet inmiddels weten dat er een strafonderzoek is opgestart en dat “een gespecialiseerde onderzoeksdienst dat onderzoek zal uitvoeren”. Dat kan het Comité P zijn, maar dat is nog niet bevestigd.

De Brussels-Waalse scholen­federatie heeft daar niet op gewacht en neemt nu zelf contact op met het Comité P. De federatie vraagt bovendien aan het gelijkekansencentrum Unia om de kwestie onder de loep te nemen, onder meer omdat leerlingen getuigen over racistische uitspraken.