Nederlanders verwachten “sterk België” op EK U21, maar zijn verre van bang: “We willen hier de titel pakken”

België en Nederland spelen woensdag een Derby der Lage Landen op het EK U21 in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Quinten Timber, de Nederlandse kapitein, had er alvast zin in. “We willen natuurlijk winnen, zeker omdat het een derby is”, liet hij dinsdag noteren op de persconferentie.

“We willen hier op dit EK elke wedstrijd winnen en de titel pakken. Dat is het doel”, zei de middenvelder van Feyenoord ambitieus. “België is een sterke ploeg. We hebben in september vorig jaar nog nipt met 1-2 van hen gewonnen. We hebben ze goed geanalyseerd. Verschillende jongens in onze ploeg spelen ook in België. We zijn ons bewust van hun kwaliteiten, maar we concentreren ons op onszelf. Wij hebben ook een sterke ploeg.”

Timber stond tussen eind februari en eind april twee maanden aan de kant met een knieblessure. “Ik wist dat ik de laatste matchen met Feyenoord nog kon spelen”, gaf hij aan. “Dat was belangrijk. Ik keek tijdens mijn blessure al uit naar het EK. Niet iedereen kan zo’n toernooi spelen. Ik ben heel fier hier te zijn.”

De middenvelder werd maandag door bondscoach Van de Looi tot kapitein van Jong Oranje benoemd. “Dat verraste me niet helemaal”, bekende Timber. “Ik heb bijna alle kwalificatiewedstrijden gespeeld en voel me een leider van de groep. Ik ga me als kapitein niet forceren. Ik druk me uit zoals ik dat voorheen al deed en ga vooral mezelf blijven.”

“Spannend duel tegen een sterk België”

De Nederlandse beloftenbondscoach Erwin van de Looi was dinsdag tijdens zijn persconferentie op zijn hoede voor de Jonge Duivels. België en Nederland nemen het woensdag in hun openingsmatch op het EK U21 tegen elkaar op in het Mikheil Meskhi Stadium in Tbilisi.

“België heeft grote indruk gemaakt in de kwalificaties”, begon Van de Looi. “Er spelen ook enkele volwaardige Rode Duivels mee. Dat zijn keuzes die veel teams maken. We hebben in september nog tegen de Belgen gespeeld en toen wonnen we met 1-2. Morgen zullen de teams op het veld verschillend zijn, maar ik verwacht dat het opnieuw spannend wordt. De vorm van de dag zal het verschil maken.”

Van de Looi verwachtte een sterk Belgisch geheel. “Ze hebben natuurlijk jongens als Openda en De Ketelaere, maar ook de andere spelers halen een hoog niveau. Het is een sterk team en we hebben veel respect voor hen. Dat geldt overigens ook voor Portugal en Georgië, onze volgende tegenstanders, maar we proberen vooral te focussen op onszelf en willen zelf de juiste dingen te doen.”

De Nederlandse coach gaf aan even gevloekt te hebben toen hij hoorde dat Openda bij de Belgische selectie kwam. “En op hetzelfde moment heb ik gejuicht toen ik zag dat Khvicha Kvaratskhelia finaal niet zou meedoen bij Georgië”, lachte hij. “Ik overdrijf natuurlijk een beetje. Natuurlijk kunnen zo’n jongens wel het verschil maken, maar het is goed voor de prestige van het toernooi dat ze erbij zijn. We willen dit EK winnen, maar we zijn hier ook om bij te leren.”

Jong Oranje moest zaterdag nog het forfait van verdediger Sepp van den Berg (Schalke) bekendmaken, hij werd in selectie vervangen door Shurandy Sambo (Sparta).