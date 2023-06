‘Braziliaanse Escobar’ na jarenlange klopjacht voor Brugse raadkamer verschenen

Drugsbaron Sérgio Roberto De Carvalho (64), oftewel de ‘Braziliaanse Escobar’, verscheen dinsdagochtend voor de Brugse raadkamer. De zestiger werd eerder in alle stilte overgeleverd aan ons land nadat de man vorig jaar opgepakt werd in Hongarije. Volgens Interpol gaat het om “een van de grootste internationale drugshandelaars” ooit. En dat is nog op zijn zachtst uitgedrukt.

22 juni 2022. De Carvalho wordt opgepakt in Hongarije na een intensieve klopjacht. De man was al ruim twee jaar voortvluchtig na een inbeslagname in Brazilië van “meer dan 100 miljoen dollar van de criminele organisatie die hij leidde”. De man kon uiteindelijk op een terras in Boedapest in de boeien geslagen worden door de Hongaarse politie.

Ook zijn lijfwacht Arthur W. Was aanwezig tijdens de arrestatie. Zijn kompaan werd eerder dit jaar in Antwerpen al veroordeeld voor het witwassen van bijna 15.000 euro. Het cash geld werd door speurders gevonden toen ze in het kader van de grote Operatie Sky in maart 2021 binnenvielen in een appartement in Wilrijk.

Klopjacht

De Braziliaanse federale politie voerde al jarenlang een klopjacht op de man, maar die bleek bijzonder moeilijk te lokaliseren. De man wordt gelinkt aan een criminele organisatie die vanuit Latijns-Amerika ongeveer 45 ton cocaïne smokkelde naar Europa, Afrika en Azië tussen 2017 en 2019. En dat de man niet van de allerminste is, is zacht uitgedrukt. De drugsbaron wordt immers ook verdacht van het witwassen van geld, fraude en moord met sterke banden met de georganiseerde misdaad. (Lees verder onder de foto)

Brazilië vroeg de uitlevering van de zestiger, maar ook de Verenigde Staten hadden een internationaal aanhoudingsbevel, net zoals een Belgische onderzoeksrechter een Europees aanhoudingsbevel uitsprak. Met een verleden bij de Braziliaanse militaire politie wist de zestiger hoe hij de politie te slim af moest zijn. Valse identiteiten, het opkopen van privéjetmaatschappijen… Niets ging het petje van de drugsbaron te boven.

Overlevering

Het Hoofdstedelijk Gerechtshof van Boedapest besliste op 15 mei dit jaar dat de zestiger mocht overgeleverd worden aan ons land. Het blijft gissen waarom de man precies aan België wordt overgeleverd, al zou een grote actie tegen drugssmokkel van Brazilië naar Europa in november 2020 er iets mee te maken hebben. De Carvalho zou spilfiguur zijn binnen de organisatie en was volgens Europol “verantwoordelijk voor de jaarlijkse import van minstens 45 ton cocaïne in Europese zeehavens, met winsten boven de honderd miljoen euro op een half jaar tijd”.

De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend om de zaak, op vraag van de advocaat van De Carvalho, uit te stellen. Na de pitstop aan ons land, kan de man ook nog uitgeleverd worden aan de Verenigde Staten of Brazilië. Of dat effectief het geval is, is voorlopig nog niet bekend.