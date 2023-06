Meisje doodgebeten door honden in Strépy: moeder veroordeeld tot jaar cel voor onopzettelijke doodslag

Het hof van beroep van Henegouwen heeft dinsdag de mama van de kleine Talya, die doodgebeten werd door de honden van de vrouw, veroordeeld tot 12 maanden cel met probatie-uitstel voor onopzettelijke doodslag. In eerste aanleg was de rechtbank milder voor de vrouw en werd de uitspraak van de veroordeling opgeschort.

De vrouw uit La Louvière had op 12 juli 2021 haar achtjarige dochter alleen thuis gelaten met haar vier honden, waaronder twee Amerikaanse staffords. Het meisje werd aangevallen door een van de honden en overleed kort nadat ze in het ziekenhuis opgenomen was. De feiten vonden plaats in Strépy-Bracquegnies.

De vrouw mag geen honden meer houden, van welk ras dan ook. De hond in kwestie zal geëuthanaseerd worden als de vrouw het dier zou ophalen. De hond bevindt zich momenteel in het dierenasiel van La Louvière, dat zich verzet tegen de euthanasie.