‘Tommeke Porno’ krijgt zeven jaar effectief voor ontvoeringspoging minderjarig meisje

De rechtbank in Dendermonde heeft een truckchauffeur – onder collega’s ‘Tommeke Porno’ genoemd – veroordeeld tot zeven jaar effectieve opsluiting voor de ontvoeringspoging van een minderjarig meisje aan de tram in Melsele. Tom R. (37) wordt beschouwd als een zeer zware seksuele delinquent.

Tom R. (37) werd in september 2022 in de boeien geslagen nadat hij aan de tramterminus in Melsele (Beveren) een 16-jarig meisje probeerde te ontvoeren. Op dat moment was hij daar samen met zijn 30-jarige vriendin Wendy C., met wie hij samenwoonde in Zwijndrecht. Het koppel gaf zich uit als bewakingsagenten om het minderjarige meisje mee te lokken. Maar het slachtoffer wist dat er iets niet spoorde bij het koppel. Ze zocht onmiddellijk hulp bij een trambestuurder, die de politie verwittigde. Op basis van een persoonsbeschrijving werden Tom R. en zijn vriendin snel gearresteerd.

Collega’s van Tom R. keken niet raar op na zijn arrestatie. “Een rare”, noemen ze de vrachtwagenchauffeur. Ze omschrijven hem als zeer vrouwonvriendelijk. En vooral iemand met een ontspoorde seksuele beleving. Zijn bijnaam, onder collega’s, was niet voor niks ‘Tommeke Porno’, nadat hij seks had in de bestuurderscabine van zijn vrachtwagen en iedereen erop stond te kijken op een van de drukste truckersparkings van het land. (Lees verder onder de foto)

Tom R. en Wendy C. in de rechtbank. — © pvs

Tom R. en Wendy C. werden vervolgd in de correctionele rechtbank van Dendermonde voor de ontvoeringspoging van het minderjarige meisje. De zaak werd behandeld in maart. “Die dag is alles voor ons en voor onze dochter veranderd”, getuigden de ouders van het meisje toen op het proces. “Voor die dag hadden we een zelfverzekerd kind, nu blokkeert ze wanneer een onbekende haar aanspreekt. Ze durft bijna niet meer buiten te komen. Wat er gebeurd is, heeft ons hele gezin gebroken.”

Contactverbod

De rechtbank achtte de feiten dinsdag ook effectief bewezen. Tom R. werd schuldig bevonden en veroordeeld tot zeven jaar effectieve opsluiting. Zijn toenmalige vriendin Wendy kreeg drie jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. Zij zal wellicht snel de gevangenis mogen verlaten. Ze moet zich wel residentieel laten begeleiden voor haar persoonlijkheidsproblematiek en kreeg een contactverbod met Tom R. opgelegd. Raan Colman, de advocaat van Wendy C., zegt dat hij het vonnis nu wil bestuderen en met zijn cliënte gaat bespreken. “Pas dan zal beslist worden om eventueel hoger beroep aan te tekenen. Sowieso is er hier al een duidelijk onderscheid te maken tussen mijn cliënte en Tom R., hetgeen zich nu ook weerspiegelt in de bestraffing.”

Enkele jaren geleden bleek ook al in de rechtbank dat Tom R. er bizarre seksuele fantasieën op nahield. In 2015 werd hij namelijk al eens veroordeeld voor de ontvoering en aanranding van een escorte. Dat gebeurde in oktober 2013. Tom R. en zijn toenmalige vriendin Tamara B. hadden een escortemeisje besteld via een datingsite en haar uitgenodigd in een woning in Beveren. Terwijl de escorte zich ging opfrissen in de badkamer, trok het koppel politie-uniformen aan.

Ze boeiden het slachtoffer, namen haar mee in de wagen en stopten op een verlaten landweg. Daar verplichtten ze de vrouw zich uit te kleden en op de motorkap te gaan liggen voor een zogenoemde ‘fouille’. Het slachtoffer werd toen niet alleen aangerand, maar ook vernederd en geslagen.

Extreme seks

Op hun proces bleek dat de escorte doodsangsten had uitgestaan. Zijn toenmalige vriendin Tamara B. werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en geïnterneerd. In dezelfde periode moest Tom R. zich ook verantwoorden omdat hij zijn vriendin verplichtte tot extreme seks met ‘klanten’ die hij naar een woning in Aalter liet komen. “U hebt een probleem en daar kan u zonder hulp niets aan veranderen”, sneerde de rechtbankvoorzitter hem destijds toe.