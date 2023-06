De Europese lidstaten keuren natuurherstelwet goed

De Europese natuurherstelwet heeft er al een lang en lastig parcours opzitten, maar werd vandaag dan toch goedgekeurd door de Europese ministers van Leefmilieu. Tijdens de Europese milieuraad in Luxemburg heeft een meerderheid zich achter het voorstel geschaard dat momenteel op tafel ligt.

De instemming met het onderhandelingsmandaat van het Zweedse voorzitterschap was niet unaniem, maar aan het einde van het debat bleek de tekst op de steun te kunnen rekenen van meer dan 55 procent van de lidstaten, die bovendien meer dan 65 procent van de Europese bevolking vertegenwoordigen.

Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) was ook aanwezig tijdens de stemming, maar kon geen Belgisch standpunt innemen. Zij kreeg enkel een mandaat om te onderhandelen en verduidelijkingen bij het voorstel te vragen, omdat de verschillende regeringen in ons land het niet eens raakten over de natuurherstelwet. Maar een Belgische “ja” was niet nodig om een akkoord te bereiken. De lidstaten vonden ook zonder België een meerderheid. Alleen Finland, Polen, Nederland, Italië en Zweden stemden tegen.

Daarmee is de kous niet af voor de veelbesproken natuurherstelwet, die tot doel heeft om verzwakte ecosystemen en habitats in Europa te herstellen. De lidstaten moeten immers nog onderhandelingen aanknopen met het Europees Parlement, dat diep verdeeld is over de wet en vooralsnog geen standpunt kon innemen.

