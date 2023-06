Turkije trekt minimumloon 30 procent op om torenhoge inflatie te counteren

De Turkse regering heeft dinsdag een nieuwe verhoging van de minimumlonen aangekondigd. Die gaan met 34 procent de hoogte in, nu de torenhoge inflatie in het land hardnekkig aanwezig blijft.

Turkije heeft af te rekenen met de hoogste inflatie in meer dan twee decennia. De koopkracht van de huishoudens wordt ernstig aangetast door pakweg hogere prijzen voor voeding of hogere huurprijzen.

Voor de laagste lonen wil de regering van herkozen president Recep Tayyip Erdoğan daar een mouw aan passen. Het minimumloon komt voortaan uit op 11.402 lira, wat nu overeenstemt met ongeveer 440 euro, zo kondigde minister van Arbeid Vedat Isikhan van Erdogans conservatieve religieuze partij AKP aan.

Erdogan won eind mei de presidentsverkiezingen - weliswaar in een tweede ronde. Voor zijn derde termijn als president beloofde hij dat werknemers “niet verpletterd” zouden worden door de hoge inflatie. Officieel klokte de inflatie in mei af op 39,6 procent, na een piek tot 85,5 procent vorig jaar.

Kentering op komst

Volgens critici heeft Erdogan zelf boter op het hoofd. De Turkse president stond de voorbije jaren bekend om nogal onorthodoxe monetaire opvattingen. Zo zette hij de onafhankelijkheid van de centrale bank zwaar onder druk. De centrale bank bleef de rente verlagen - waardoor geld ‘goedkoper’ werd - om de inflatie te bekampen. Maar in de economische theorie werkt het andersom: daar geldt een renteverhoging als een ingreep om de inflatie af te remmen.

Na de verkiezingen is er evenwel een kentering op komst. Zo stelde Erdogan na zijn zege econoom Mehmet Simsek aan als nieuwe minister van Financiën. Die liet eerder uitschijnen naar “rationele maatregelen” te willen terugkeren om de economie weer op de rails te krijgen en de inflatie te beteugelen. Ook de nieuw aangestelde gouverneur van de centrale bank, Hafize Gaye Erkan, geldt als een tegenstander van de oude monetaire koers. Waarnemers verwachten donderdag een forse renteverhoging bij de eerste beleidsvergadering onder de nieuwe topvrouw.

In 2022 waren er al verhogingen van de minimumlonen. De laatste verhoging, met 55 procent, trad in januari van dit jaar in werking.