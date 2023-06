Noor opgepakt in Boedapest voor op Anders Breivik geïnspireerde aanslagplannen

In Boedapest is een Noorse man gearresteerd na dreigementen van een grootschalige aanslag. Volgens de Hongaarse autoriteiten was hij geïnspireerd door zijn extreemrechtse landgenoot Anders Behring Breivik, die in 2011 een bloedbad aanrichtte.

Via het internet verspreidde de verdachte video’s over zijn plannen. Daarin sprak hij over “zijn verlangen om de misdaad van Breivik in 2011 te overtreffen” en dreigde hij vliegvelden en treinstations aan te vallen. Bovendien hoopte hij “het leven van onschuldige mensen te vernietigen”, aldus de speurders.

Op 14 juni pakte de antiterreureenheid van de Hongaarse politie de 45-jarige verdachte op in zijn appartement in de hoofdstad. Dat is dinsdag pas bekendgemaakt. Vervolgens werd hij in voorlopige hechtenis geplaatst. De autoriteiten hebben laten weten dat de man in een psychiatrische inrichting zit.

Crimineel verleden

In zijn thuisland zou de man al meermaals veroordeeld zijn voor gewelddadige seksuele misdrijven. Hoewel de Noorse politie bevestigt dat er contact is geweest met Hongarije, doet zij geen uitspraken over het onderzoek.

Op 21 juli 2011 liet Breivik, nu 44 jaar oud, eerst een bom ontploffen nabij het regeringsgebouw in Oslo. Daarbij lieten acht mensen het leven. Daarna opende hij het vuur op een jongerenkamp van de Arbeiderspartij op het eiland Utoya, zo’n veertig kilometer verder. Bij die aanslag doodde hij 69 mensen, onder wie voornamelijk tieners.