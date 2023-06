Opgelet, het weer slaat om: onweer, hevige regen, felle hagelbuien en rukwinden op komst

Dinsdagochtend was het nog warm en zonnig. Maar dat was stilte voor de storm. Letterlijk. Want dinsdagmiddag verdwijnt de zon, gaan de hemelsluizen open en wordt onweer voorspeld.

“In de namiddag nadert vanuit Frankrijk een onweerachtige buienlijn die van zuidwest naar noordoost over de Benelux trekt. Tijdens deze onweders zijn lokaal rukwinden mogelijk tot 70 km/u en meer en ook felle hagelbuien”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

Voorafgaand aan de onweersbuien krijgen we lokaal eerst hevige regenbuien. Er kan 20 tot 40 liter vallen op vrij korte tijd. De storing trekt van het westen over het centrum van het land en schuift verder op richting Nederland.

Weerman Nicolas Roose sluit windschade niet uit. “De bomen staan in blad en vangen veel wind”, zegt hij.

Het KMI geeft vanaf 14 uur code geel, maar sluit niet uit dat in de loop van de dag nog een opschaling naar code oranje volgt.

Het blijft wel zwoel met maxima van 25 graden in de Hoge Venen en aan zee (of iets minder in de westelijke plaatsen aan de kust) tot 29 of 30 graden in de Kempen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, of uit veranderlijke richtingen aan zee.

Woensdag zijn er vaak zonnige perioden in het noordwesten van het land, terwijl er meer bewolking verwacht wordt in het zuidoosten van het land. In Hoog-België kunnen er enkele buien vallen, eventueel met een donderslag. “Donderdag trekt dan wellicht een nieuwe onweerszone over ons land”, zegt Roose.