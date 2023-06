Vader van twee kinderen die om het leven kwamen bij brand in Sint-Amands, is aangehouden

De Mechelse onderzoeksrechter heeft een 34-jarige man aangehouden voor de brandstichting in een woning in Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands). Het gaat om de ex-partner van de bewoonster en papa van de twee kindjes die zondagnacht het leven lieten bij de brand. Hij wordt verdacht van brandstichting bij nacht in een bewoond pand, met de dood tot gevolg.

De man kon maandagnamiddag worden aangetroffen in Buggenhout. Speurders waren al sinds het uitbreken van de brand op zoek naar hem. De kerel kon evenwel nergens worden aangetroffen. Tot maandagmiddag dus.

Het is voorlopig niet duidelijk of hij de feiten bekent. “De onderzoeksrechter heeft geoordeeld dat er voldoende aanwijzingen zijn om hem aan te houden. Details over het onderzoek of wat mijn cliënt verklaard heeft kan ik niet geven wegens het geheim van het onderzoek”, reageerde advocaat Bart Vosters na afloop van de voorleiding. “Er moet alleszins nog veel extra onderzoek gebeuren.”

De man verscheen in een witte overall voor de onderzoeksrechter. Zijn kledij is voor verder onderzoek in beslag genomen. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. Die moet dan over zijn verdere aanhouding oordelen. De man wordt verdacht van brandstichting bij nacht in een bewoond pand, met de dood tot gevolg.