Website North Sea Port doelwit van pro-Russische hackersgroep

De website van North Sea Port is dinsdagvoormiddag even getroffen door een cyberaanval. Door massaal informatie op te vragen, waren de servers een tijdje overbelast, waardoor de site offline ging. Kort na de middag was alles weer normaal. Tijdens de aanval bleef de haven wel actief en bleven de interne systemen normaal draaien, liet woordvoerder Johan Bresseleers weten.