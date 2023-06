Alles wat u moet weten over het belofte-EK: van waar het te zien is, wanneer de Belgen spelen en tot wat er te winnen valt

In Roemenië en Georgië wordt woensdag EURO U21 op gang getrapt, met de Jonge Duivels. Alles wat u moet weten over het belofte-EK in zes vragen.

Wat valt er te winnen?

Eeuwige roem. En een ticket voor de Olympische Spelen. Van de zestien landen – vier poules van vier ploegen - mogen de drie best geklasseerde naar de Spelen van 2024 in Parijs. Frankrijk is als gastland al geplaatst. Engeland neemt aan de Spelen mee als Groot-Brittannië en kan zich dus niet kwalificeren. Als Frankrijk én Engeland zich voor de halve finales zouden plaatsen, wordt er barragewedstrijd gespeeld tussen de twee beste verliezende kwartfinalisten om het derde ticket voor de Olympische Spelen te verdelen. Als geen van die landen zich voor de halve finales weten te plaatsen, wordt een barragewedstrijd gespeeld tussen de twee verliezende halvefinalisten.

Wie doet er mee?

Groep A: Georgië, België, Portugal en Nederland, Groep B: Spanje, Kroatië, Oekraïne en Roemenië, Groep C: Duitsland, Tsjechië, Engeland en Israël, Groep D: Frankrijk, Zwitserland, Italië en Noorwegen.

Wie wint het toernooi?

Moeilijk te voorspellen. Engeland en Frankrijk komen wel met de meest indrukwekkende ploegen voor de dag. Beide landen vertegenwoordigen, volgens het gespecialiseerde Transfermarkt.be, een geschatte opgetelde marktwaarde van respectievelijk 386,9 miljoen en 415,7 miljoen euro. Dat is allebei meer dan de marktwaarde van de Rode Duivels, die op dit moment 367,7 miljoen euro bedraagt, na het afhaken van Kevin De Bruyne en Loïs Openda weliswaar.

Wanneer spelen de Belgen?

De Jonge Duivels werden ingeloot in groep A met daarin Nederland, gastland Georgië en Portugal. De beloften moeten bij de eerste twee in hun poule zijn om zich te plaatsen voor de kwartfinales. De Jonge Duivels komen in actie op 21 juni (Nederland), 24 juni (Georgië) en 27 juni (Portugal), telkens om 18 uur Belgische tijd.

Waarom nemen er ook 23-jarigen deel aan EURO U21?

De kwalificatiecampagne voor het EK begon al in maart 2021. Om bondscoaches de kans te geven om ook de spelers te selecteren die in actie kwamen tijdens de kwalificaties, is door de UEFA bepaald dat er gekozen kon worden uit alle spelers geboren na 1 januari 2000. Bij de Jonge Duivels zijn liefst 11 van de 23 geselecteerde spelers, onder wie Loïs Openda (23), Olivier Deman (23) en Charles De Ketelaere (22), ouder dan 23.

Waar kan ik het toernooi volgen?

In de app, op de site en in de papieren krant van Nieuwsblad Sport kunt u de verslagen, analyses en verhalen van onze man ter plaatse lezen. Canvas zendt de wedstrijden van de Jonge Duivels en de finale uit.