Britse miljardair die vastzit in onderzeeër stuurde nog berichtje naar vriend

De gepensioneerde NASA-astronaut kolonel Terry Virts is een vriend van Hamish Harding, een van de opvarenden van de OceanGate ‘Titan’. Hij kreeg vlak voor de duikboot onder water verdween een laatste berichtje.

Terry Virts zegt dat Hamish Harding hem een ​​bericht had gestuurd om te zeggen: “Hé, we vertrekken morgen, het ziet er goed uit, het weer was slecht, dus ze hebben hierop gewacht.”

Terwijl reddingsteams de zoektocht naar het onderwaterschip met vijf mensen aan boord voortzetten, voegde kolonel Virts eraan toe dat hij en zijn vriend “niet echt over de mogelijke risico’s van de expeditie hebben gepraat. Maar hij kende de risico’s wel degelijk.”

Harding is voorzitter van de privévliegtuigfirma Action Aviation. Hij is miljardair en een echte avonturier die de lat voor zichzelf altijd hoger wilde leggen.

De 58-jarige man is zakenman, piloot, heeft drie Guinness World Records beet en bracht astronaut Buzz Aldrin ooit naar de Zuidpool.

Hij heeft ook een vliegbrevet voor jachtvliegtuigen en privéjets op zak. En als hij niet achter de stuurknuppel zit, dan springt hij uit het vliegtuig. De man is een fervent skydiver.

De in Londen geboren avonturier dook in een onderzeeër naar de diepste plek op aarde, de Mariana Trench.

Hij heeft een vrouw, twee zonen en twee stiefkinderen, een jongen en een meisje.