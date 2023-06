Hoe moet het nu verder tussen Thibaut Courtois en bondscoach Domenico Tedesco? Vallen de brokken nog wel te lijmen? Volgens onze chef voetbal Ludo Vandewalle, die bij de Duivels in Estland zit, is de spanning daar te snijden. “Onder Roberto Martinez was dit relletje onder de mat geschoven. Maar de nieuwe bondscoach weet dat eerlijkheid het langst duurt.”