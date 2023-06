Twintigtal koeien doodgebliksemd tijdens onweer in Frankrijk

In het Franse Glénat, in de regio Auvergne-Rhône-Alpes, zijn volgens plaatselijke boeren in de nacht van zondag op maandag een twintigtal koeien dood gebliksemd.

“Toen we ze ‘s ochtends wilden melken, stelden we vast dat er een twintigtal koeien ontbraken”, verklaarde veehoudster Séverine Maze. “We hebben ze dood teruggevonden onder een boom. We hadden het onweer ‘s nachts wel gehoord, maar dit konden we niet vermoeden”, klonk het.

In totaal werden 21 koeien levenloos op hun zij gevonden. Twee andere dieren werden verlamd aangetroffen en moesten worden geëuthanaseerd.

“Elk jaar worden er wel koeien door de bliksem getroffen, maar zo’n groot aantal tegelijk, dat is uiterst zeldzaam. Het is erg triest voor de boeren”, reageert de voorzitter van een plaatselijke boerenvereniging, Mathieu Théron.

Het departement Cantal werd maandag getroffen door een hevig onweer: er werden 182 bliksemflitsen geteld, waarvan veertien in Glénat.