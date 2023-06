IJsland stelt jacht op walvissen voorlopig uit

De regering van IJsland heeft kort voor het uitvaren van de eerste walvisjagers beslist om de walvisjacht voorlopig uit te stellen tot 31 augustus. De regering legt uit dat er twijfel bestaat of de jacht wel met dierenbescherming te verzoenen is.

Een inspectierapport van de IJslandse autoriteiten kwam tot het besluit dat het doden van de dieren in het vorige seizoen te lang heeft geduurd, aldus het bevoegde ministerie van IJsland. Een raad van experten voor de dierenbescherming moest controleren of de walvisjacht te rijmen valt met de IJslandse wetgeving rond dierenbescherming. De raad kwam tot het besluit dat de vangmethode niet overeenkomt met de wet.

Als de regering en de vergunningshouders de vereisten van dierenwelzijn niet kunnen garanderen, dan heeft deze activiteit geen toekomst, aldus de IJslandse minister bevoegd voor visserij, Svandís Svavarsdóttir.

Volgens de experten is het nodig om het begin van het seizoen te verschuiven. In de praktijk kan dat betekenen dat er dit jaar in IJsland überhaupt geen walvissen worden gevangen. Het jachtseizoen duurt normaal van midden juni tot september.

IJsland is met Noorwegen en Japan een van de weinige landen die nog aan commerciële walvisvaart doen, al worden er al jaren nog nauwelijks daadwerkelijk dieren voor hun vlees gevangen. Minister Svavarsdótir zei vorige maand al dat ze zich afvroeg of het houdbaar is om de walvisvaart voort te zetten gezien het “onaanvaardbaar hoge percentage walvissen” dat bij de jacht te lang in leven blijft voordat ze aan hun verwondingen bezwijken.