Jean-Marie Dedecker furieus omdat reuzenrad moet verhuizen: “Eén klager kan blijkbaar zomerplezier van anderen fnuiken”

Een beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge doet het reuzenrad, dat al werd opgebouwd, gedwongen verhuizen van de Koning Ridderdijk in Westende naar het Arthur De Greefplein in Middelkerke. “Eén klager kan blijkbaar het zomerplezier van anderen fnuiken”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker boos.

Afgelopen vrijdag kreeg het gemeentebestuur van Middelkerke bezoek van een gerechtsdeurwaarder. De opbouw van het reuzenrad was dan al bijna achter de rug. De werken moesten onmiddellijk stilgelegd worden. Gebeurde dat niet, dan moet de gemeente per persoon die aan de opbouw werkte, een dwangsom 5.000 euro per dag betalen.

“Volledig bij het haar gegrepen”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker). Een omwonende tweedeverblijver had een verzoekschrift ingediend tegen de komst van het reuzenrad. “Mijn deur staat altijd open”, vervolgt Dedecker. “Bij eventuele problemen overleg ik graag.”

Geen verdediging

Dedecker is vooral boos omdat noch het gemeentebestuur, noch de uitbater in de zaak werden gehoord. “Er is van verdediging dus geen sprake”, zegt de burgemeester. “En als we in beroep gaan, dan belandt het geschil op de lange baan. Tegen dan zetten we onze kerstboom op.” (Lees verder onder de foto)

Het rad verhuist nu van de Koning Ridderdijk in Westende naar het Arthur De Greefplein in Middelkerke. — © Linda Naert

Dus kan het gemeentebestuur van Middelkerke niet anders dan zich neerleggen tegen de uitspraak en dan zit er niet veel anders op dan te verhuizen. “We hadden maandag een overleg met de klager, maar we zijn niet tot een compromis gekomen. We hadden het liever anders gezien. Het blijft zuur. Westende zou dé blikvanger van de zomer worden, met de nieuwe zeedijk en het rad. De zomer is ons levenselixir. Evenementen, attracties en veel volk horen daar nu eenmaal bij. Daar is blijkbaar niet iedereen van overtuigd”, klinkt het nog.

Geen bouwdoosje

Vanaf vrijdag 23 juni begint de opbouw van het rad op het Arthur De Greefplein. “Zo’n reuzenrad is geen bouwdoosje, hé. Onze administratie moet alle voorbereidingswerk in de vuilnisbak gooien en van nul herbeginnen. Maar één klager kan blijkbaar het zomerplezier van anderen fnuiken. Dat is wat ik kan vaststellen. Vorig jaar stond het rad op dezelfde locatie en trok het 44.000 bezoekers. Er was geen enkele klacht”, besluit de burgemeester boos.