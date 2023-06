Zoon van Amerikaanse president Biden pleit schuldig in twee rechtszaken en ontsnapt zo aan gevangenisstraf

Al geruime tijd wordt onderzoek gevoerd naar de financiën van Hunter Biden. Zijn advocaten en de openbaar aanklagers hebben nu een schikking bereikt, waarin staat dat de presidentszoon schuldig gaat pleiten voor twee aanklachten rond belastingontwijking. In 2017 en 2018 zou hij niet al zijn belastingen hebben betaald. Volgens sommige bronnen gaat het om zo’n 1,2 miljoen dollar, ruim 1 miljoen euro.

Volgens procureur David Weiss sloot Biden in een andere zaak een pleidooiovereenkomst, wat neerkomt op een bekentenis. Daarbij gaat het om een overtreding van de wapenwet. De nu 53-jarige Biden zou in 2018 een vuurwapen hebben aangekocht, zonder aan te geven dat hij kampte met een drugsverslaving. Daarvoor zal Biden nu niet vervolgd kunnen worden, op voorwaarde dat hij 24 maanden drugsvrij blijft en nooit meer een vuurwapen koopt. Het is nu aan een federale rechter om de schikking al dan niet te bekrachtigen.

Steun van Witte Huis

“De president en First Lady houden van hun zoon en steunen hem terwijl hij doorgaat met het opbouwen van zijn leven”, zei het Witte Huis dinsdag. “We geven verder geen commentaar.” Voormalig president Donald Trump wendde zich tot zijn sociaal netwerk Truth Social om het “kapotte rechtssysteem” te hekelen. Hij beweert dat Hunter Biden alleen maar een “boete” heeft gekregen, terwijl er nog geen uitspraak is gedaan. Zelf is Trump verwikkeld in een reeks rechtszaken.

Hunter Biden, het enige overlevende kind van de president met zijn eerste vrouw, ligt geregeld onder vuur, voornamelijk vanuit Republikeinse hoek. Vooral zijn economische belangen in Oekraïne en China tijdens zijn vaders tijd als vicepresident (2009-2017) kregen veel kritiek. In 2020 erkende hij dat er een onderzoek naar hem gaande was.