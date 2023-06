Verdediging Salah Abdeslam vraagt vrijspraak voor moord en poging tot moord

Voor deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie vroeg Bouchat niet expliciet om de vrijspraak. “We laten dat aan uw beoordeling over”, zei Bouchat aan de jury, waarna hij eraan toevoegde dat er volgens hem ook daarvoor onvoldoende elementen zijn.

Drie hoofdstukken

De pleidooien van de verdediging van Abdeslam is opgedeeld in drie hoofdstukken. In de voormiddag nam zijn advocate Delphine Paci het woord, gevolgd door Bouchat, die ook in de namiddag nog doorging. Daarna is het weer aan Paci. Bouchat besloot zijn pleidooi met de vraag om Abdeslam vrij te spreken voor moord en poging tot moord in een terroristische context. Dat was geen grote verrassing, want Abdeslams advocaten lieten dat eerder tijdens het proces al doorschemeren.

Er wordt Abdeslam ook deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie tenlastegelegd, maar daarvoor vroeg zijn verdediging niet expliciet de vrijspraak. “We laten dat aan uw beoordeling over”, zei Bouchat aan de jury, ook al zijn er volgens hem ook daarvoor onvoldoende elementen.

Bouchat had kort daarvoor voorgelezen wat het arrest van het speciale assisenhof in Parijs te zeggen had over Adel Haddadi, de Algerijn die samen met Muhammad Usman vanuit Syrië was gereisd om deel te nemen aan de aanslagen in Parijs. Maar hij werd tot twee keer toe opgepakt, zodat hij het terreurcommando niet kon vervoegen. Bouchat zei dat de elementen die tegen hem weerhouden werden, erger waren dan wat Abdeslam gedaan heeft. Toch werd ook Haddadi niet veroordeeld voor moord en poging tot moord.