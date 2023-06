School krijgt BMW van 200.000 euro om aan te sleutelen: “Doe me een plezier en hou je niet in”

“Ik kan erin slapen”, grapt praktijkleerkracht Autotechnieken Aurelie De Mey van Sint Jozef Geel wanneer ze een blik in de kofferruimte van de nieuwe oefenauto van haar opleiding werpt. Bij de bekende BMW-garage Sneyers in Herentals heeft ze net symbolisch de sleutel overhandigd gekregen van een luxueuze BMW uit de 7-serie, met quasi alle mogelijke snufjes die er op dit topmodel te vinden zijn. Dat gaat van een hoogkwalitatieve binnenuitrusting met witte lederen zetels, een zogenaamde captain’s chair waarin je achteraan je benen volledig kan strekken en ingebouwde beeldschermen op de achterbank, tot een indrukwekkende V12-motor onder de kap. (Lees verder onder de foto)

Praktijkleerkracht Aurelie De Mey krijgt een symbolische sleutel overhandigd door Filip Sneyers (links) van BMW Sneyers in Herentals en Charles Deboeck van BMW Belux. — © Hans Otten

Met deze uitrusting zou de enorme wagen – “parkeren in een ondergrondse garage is geen aanrader” – nieuw om en bij 200.000 euro kosten. “Maar deze auto hééft geen waarde”, benadrukt operationeel directeur Marc De Groof van BMW Sneyers. “De auto is door BMW gedeklasseerd en in feite een soort dummy. Hij heeft geen chassisnummer en kan dus niet ingeschreven worden. Je mag er ook niet mee op de baan rijden. Al rijdt hij wel, want het is juist de bedoeling dat alles erop en eraan zit.” (Lees verder onder de foto)

Het voertuig is opvallend lang. — © Hans Otten

“Niet bang zijn”

Dat bevestigt ook technical training coordinator Charles Deboeck van BMW Belux. “Als invoerder hebben we in totaal al zowat vijftig auto’s kunnen schenken aan scholen, maar dit is de allereerste uit de 7-reeks. Dit is een unicum. Maar het is de enige manier om jongeren aan te trekken naar een BMW-concessie. Niet alleen de auto schenken we aan de school, maar ook toegang tot de diagnosesystemen. Via die online applicaties kunnen de leerlingen diagnoses uitvoeren, de auto uitlezen en de reparatiehandleiding vinden. Mijn boodschap aan de school: gebruik die zo veel mogelijk. Niet bang zijn, je mag er alles aan doen, hij is speciaal als didactisch materiaal gemaakt.” (Lees verder onder de foto)

Pure luxe binnenin. — © Hans Otten

De vroegere vakschool van Geel mag zich tien jaar lang over de bolide ontfermen. Na die periode neemt het merk het voertuig terug, waarna zo veel mogelijk onderdelen gerecycleerd worden. Praktijkleerkracht Aurelie De Mey is in de wolken. “Als school moet je de leerlingen nieuwe technologieën kunnen aanreiken, maar dat is met de beschikbare budgetten voor geen enkele school mogelijk. Daarom zijn we zo blij dat we nu over deze topauto kunnen beschikken. Die bevat enorm veel comfortsystemen, terwijl we dus ook gebruik kunnen maken van de diagnosetechnieken.” (Lees verder onder de foto)

Aurelie De Mey test het scherm op de achterbank uit. — © Hans Otten

Techniekers

Zaakvoerder Filip Sneyers van de Herentalse concessiehouder schetst het probleem. “Het is voor ons bijzonder moeilijk om goed opgeleide techniekers te vinden. Die zoektocht wordt er niet makkelijker op als je kijkt hoe snel de autotechnologie evolueert. Daarom vinden we het belangrijk dat een auto tjokvol nieuwe snufjes en elektronica in een school terechtkomt waar jongeren ermee aan de slag kunnen gaan. Enkel zo kunnen leerlingen met die nieuwe technieken vertrouwd raken en hun niveau verhogen. En onze droom is die techniekers hier dan tewerk te kunnen stellen.”