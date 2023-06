Bestuurder bestelwagen scheurt met 150 per uur over N8… met één voet aan het stuur

Een bestuurder die met zijn voeten het stuur van zijn bestelwagen bedient terwijl hij met veel te hoge snelheid over de N8 scheurt, is geïdentificeerd en kreeg een proces-verbaal van de politie. Zijn passagier legde alles vast op beeld.

De passagier van de bestuurder maakte het filmpje terwijl de bestuurder zelf een hele poos over de N8 vlamt. De onverantwoorde bestuurder rijdt handenvrij, maar met één voet aan het stuur. Volgens de politie reed hij 150 km/u in plaats van de toegelaten 70 km/u.

“De bestuurder is geïdentificeerd en er is een proces-verbaal opgemaakt”, meldt de politie van de zone Brakel. “Ondertussen is de bestuurder door onze diensten verhoord en werd het politieparket van Oost-Vlaanderen op de hoogte gebracht.”