‘Devil Baby’ kan opgelucht ademhalen: Britse influencer die Chelsea-spelers stalkte, ontsnapt aan gevangenisstraf

In mei werd Sloan voor het eerst opgeroepen in de rechtbank. Ze bekende er dat ze verschillende spelers van Chelsea gestalkt had. Zo bedolf ze Mason Mount onder een “bombardement aan berichten”. Sloan en de 24-jarige Mount hadden een tijdlang een seksuele relatie nadat ze elkaar in november 2020 op een feestje hadden ontmoet. Het koppel bleef ongeveer zes maanden contact houden voordat de voetballer besloot dat de relatie niet verderging.

“Hij vroeg haar te stoppen, om vervolgens haar nummer te blokkeren”, zei de openbare aanklager daarover. Maar van stoppen wilde ’Devil Baby’, zoals Sloan zichzelf noemde, niet weten. Ze gebruikte 21 verschillende nummers om Mount te blijven contacteren. “Ze weet ongeveer waar ik woon en waar ik train. Ik ben bang dat als ze er niet in slaagt contact met me te krijgen, ze misschien op mijn trainingscentrum verschijnt”, zei hij daarover.

Ook Chelsea-spelers Ben Chilwell en Billy Gilmour (nu bij Brighton) ontsnapten niet aan Sloans obsessieve gedrag.

Straatverbod

Nu kent Sloan dus haar straf. Ze moet niet naar de gevangenis, maar krijgt wel een straf van 12 weken met opschorting en moet ze de voetballers in totaal 1.110 pond aan compensatie betalen. Mount krijgt 500 pond, Chilwell en Gilmour ontvangen elk 300.

Daarnaast krijgt het model ook een straatverbod opgelegd, waardoor ze geen contact meer kan opnemen met de drie voetballers. Ook aan 200 uur onbetaald werk ontsnapt ze niet.