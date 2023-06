Enkel de handtekening ontbreekt nog: Stijn Vreven wordt de nieuwe coach van KV Oostende

KV Oostende heeft zijn nieuwe trainer eindelijk beet. Stijn Vreven wordt de opvolger van de eerder ontslagen Dominik Thalhammer. Er wordt momenteel nog gepraat over de duur van het contract, maar het staat vast dat Vreven naar de Kustboys trekt.

Over de invulling van de staf is er nog geen beslissing genomen. Het is een optie dat Kurt Bataille en Michiel Jonckheere aan boord blijven. Zij leidden de twee eerste trainingsdagen al. Vreven komt er dan woensdag meteen bij.

De 49-jarige Vreven tekende eerder dit jaar nog een contract om volgend seizoen in Tweede Afdeling bij Belisia SV aan de slag te gaan, maar de Bilzense club bevestigde eerder al dat ze Vreven zou laten gaan als de interesse van Oostende echt concreet wordt.

Belisia plaatste eerder vandaag onderstaand bericht op Facebook.