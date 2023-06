Werknemer van OceanGate waarschuwde voor veiligheid duikboot en werd daarom ontslagen

Het Amerikaanse magazine The New Republic heeft documenten in handen gekregen met opmerkelijke informatie over OceanGate Expeditions, het bedrijf waarvan de Titan-duikboot is. In 2018 werd daar een werknemer, David Lochridge, ontslagen omdat die twijfels had geuit bij hoe veilig de duikboot was wanneer die heel diep onder water ging.

Lochridge was toen directeur van operaties op en in het water, en in die functie verantwoordelijk voor de veiligheid van de opvarenden. De man vond dat de duikboot niet in staat was om veilig tot op een diepte van 4.000 meter te gaan met mensen aan boord, en weigerde daarom groen licht te geven voor de duikexpedities zoals die nu uitgevoerd worden. Er moesten meer tests komen, zo zei hij, anders zou het gevaar groot zijn.

Lochridge werd daarna ontslagen en aangeklaagd omdat hij volgens het bedrijf contractbreuk pleegde door publiek te zeggen dat hij zich zorgen maakte. De man zelf vond dat onzin, en klaagde zijn werkgever daarop aan.

Tijdens dat proces kwam heel wat aan het licht en spraken beide partijen elkaar tegen. Tot een proces kwam het nooit: de klokkenluider en zijn werkgever troffen een schikking. Wie het bij het rechte eind had, zal dus een vraagteken blijven.

De duikboot waarvoor Lochridge waarschuwde, is van hetzelfde type als diegene die sinds zondagochtend (lokale tijd) vermist is in de Atlantische Oceaan. Er is nog steeds geen spoor van. Op een persconferentie dinsdagavond (onze tijd) werd gezegd dat de vijf inzittenden vermoedelijk nog voor ongeveer 40 uur aan zuurstof hebben. De reddingsactie gaat ondertussen dag en nacht verder.