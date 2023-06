Geneesmiddelen voor beroertes zijn zo schaars, dat overheid met opvallende noodgreep komt

Er waren in de afgelopen dertig dagen welgeteld driehonderd geneesmiddelen niet te verkrijgen in België. Bij een twintigtal daarvan gaat het om “kritieke onbeschikbaarheid”: er is geen alternatief.

Voor één van de aandoeningen waarvoor een tekort aan medicatie bestaat, is nu een opvallende maatregel uitgewerkt. Voor mensen met een beroerte, een trombose of een bloedklonter kan voortaan een ingreep soelaas bieden, die gedeeltelijk zal worden terugbetaald.

Ingreep als alternatief

“Patiënten met trombose worden gewoonlijk behandeld met trombolytica”, klinkt het bij het Riziv. “Maar die middelen zijn niet voorradig. Als alternatief kunnen we sommige patiënten helpen via een operatie. Als dat ook niet mogelijk is, kan het gebruik van katheters een oplossing zijn. We voorzien een overeenkomst met verzorgingsinstellingen voor de financiering van die zogenoemde mechanische trombectomie.”

Het tekort aan de medicijnen Actilyse en Metalyse is het gevolg van capaciteitsproblemen bij de firma Boehringer Ingelheim. Ze zijn nog niet helemáál uit voorraad, maar het aanbod voldoet niet aan de vraag. Geneesmiddelenwaakhond FAGG legde de artsen en apothekers daarom op om die geneesmiddelen alleen nog voor te schrijven als het echt noodzakelijk is.

“Tot op heden lukt het goed om op die manier het verbruik en de stock op elkaar af te stemmen”, zegt professor Peter Verhamme (UZ Leuven), gespecialiseerd in trombose. “Ze slagen er goed in om het verbruik te monitoren en ons voor te bereiden op wat er moet gebeuren als de tekorten groter zouden worden.”

“Uiteraard bezorgdheid”

“Er is in de geneeskunde vaak een grijs gebied waarbij je de voor- en nadelen afweegt van het al dan niet beginnen met medicatie. De drempel om die medicatie op te starten is nu heel strikt gesteld. Mensen met een beroerte, die heel veel te winnen hebben met een behandeling via geneesmiddelen, staan bovenaan de prioriteitenlijst. Uiteraard is er bezorgdheid, maar dankzij de proactieve houding van het FAGG is er voorkomen dat we een reëel probleem hebben.”

Er zijn daarom voorlopig geen operaties nodig ter vervanging van de klonteroplossende geneesmiddelen. Maar door de terugbetaalbaarheid al te regelen, wordt er geanticipeerd op een mogelijke verergering.

De tekorten zijn er overigens alleen bij de medicatie voor acute bloedklonters of beroertes. Voor mensen die bloedverdunners nemen op de lange termijn, stellen zich geen problemen.