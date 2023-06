Voetbalsite pikt spectaculair filmpje van Brasschaatse scholieren op: “Op enkele uren tijd miljoenen keren bekeken”

Het filmpje, dat onmiddellijk viraal ging, mag er dan ook zijn. De 15-jarige Tristan geeft een loepzuivere voorzet voor de goal, waarop de 15-jarige Maikel Verhagen plots in beeld komt op een fiets... en de bal binnenkopt. De verdediging én de keeper staan erbij en kijken ernaar.

“Of we vaak hebben moeten oefenen?”, lacht Maikel. “Nee, hoor. We hebben het vijf keer geprobeerd en vier keer heb ik kunnen binnenkoppen. Maar dat was dankzij de voorzetten van Tristan, die gewoon perfect waren. Tristan heeft nog bij Antwerp en Osssmi gevoetbald. Ikzelf speel bij Kapellen.”

Maikel stuurde het filmpje naar 433.nl, een Instagramaccount dat populair is bij de voetballende jeugd. “Ze vonden het een leuk filmpje en hebben het ook meteen gepost. In geen tijd kregen we 200.000 likes en werd het filmpje meer dan een miljoen keer bekeken. Dat was blijkbaar het signaal voor het grote, internationale 433 om het filmpje ook op te pikken. Op één uur tijd haalden we ook daar 200.000 likes en miljoenen views. Zot, hé.”

Het filmpje werd afgelopen vrijdag opgenomen, op de sportterreinen van het Peerdsbos in Brasschaat. “Ik zit op het Sint-Michielscollege en momenteel zitten we volop in de examens. Vrijdag zijn we na het examen met een groep wat gaan voetballen, om stoom af te laten. Of we nog filmpjes gaan opnemen? Wie weet.” (red)