Genk, Club en Gent kennen straks eerste Europese tegenstanders

Woensdagmiddag vindt de loting plaats voor de tweede kwalificatieronde van de Champions League. Dan weet Racing Genk of aan de bak moet tegen het Zwitserse Servette Genève of het Griekse Panathinaikos.

Genk, dat in het niet-kampioenenspoor zit, moet drie voorrondes zien te overleven om deel te kunnen nemen aan de groepsfase. De wedstrijden vinden plaats op 25/26 juli en 1/2 augustus.

Ook Club Brugge en AA Gent kennen vandaag hun eerste opponenten in de tweede van vier voorrondes voor de poules van de Conference League. Beide clubs zijn reekshoofd. Onder de potentiële tegenstanders zitten Zweedse clubs als Hammarby en Kalmar, maar evenzeer teams uit Hongarije, Kazachstan, Azerbeidzjan en Luxemburg. De heenmatchen vinden plaats op 27 juli, de returns op 3 augustus. Antwerp en Union komen pas eind augustus in actie in de Champions en Europa League. Zij kennen hun tegenstanders op 7 augustus.