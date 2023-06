Op recordkoers: Romelu Lukaku heeft met 75ste interlandgoal nu ook Pelé in het vizier (en is bezig aan indrukwekkende reeks)

Romelu Lukaku bij de Rode Duivels, het blijft een garantie op doelpunten. Na zijn twee goals tegen Estland heeft de spits nu al 75 keer gescoord voor België. En dat in 108 interlands. Big Rom is in bloedvorm en klimt zo weer wat plaatsjes in de lijst van internationale schutters aller tijden.

Lukaku is de top-vijftien binnengekomen en staat op nu op een gedeelde dertiende plaats. Net voor hem staan twee Braziliaanse voetbalgrootheden: Pelé en Neymar. Zij zitten aan 77 doelpunten. Pelé realiseerde dat aantal in slechts 92 duels. Maar het is dus nog slechts een kwestie van tijd vooraleer de Rode Duivel ook deze spelers bij de lurven heeft gevat. En eenmaal dat gebeurd is, staat hij in de top-tien aller tijden. Deze wordt nog steeds aangevoerd door Cristiano Ronaldo, die 123 doelpunten achter zijn naam heeft staan.

Nog een andere statistiek die tot de verbeelding spreekt: Lukaku wist in elk van zijn laatste vijftien optredens in een EK- of WK-kwalificatiewedstrijd de netten te doen trillen. In totaal zit Big Rom daarin zelfs aan 22 goals. De laatste kwalificatiewedstrijd waarin hij niet kon scoren dateert al van 9 juni 2017 tegen … Estland.