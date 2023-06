REACTIES. Wout Faes geniet van vertrouwen van Tedesco, Jan Vertonghen wil heisa rond Courtois nu vooral laten rusten: “Ik hoef gelukkig geen beslissing te nemen”

Faes: “Jongeren krijgen veel vertrouwen”

Wout Faes opereerde opnieuw in het hart van defensie. Terwijl hij onder Roberto Martinez bijna nooit mocht spelen, is hij nu een vaste waarde. “Het doet deugd om zoveel vertrouwen te krijgen van de trainer. Al ben ik niet de enige die daarvan geniet. Domenico Tedesco geeft heel veel kansen aan jonge spelers en dat geeft enorm veel vertrouwen.”

“We hebben nu 7 op 9 in onze kwalificatiegroep en kunnen best tevreden zijn na zwaardere tegenstanders als Oostenrijk en Zweden. Er was veel gedoe de laatste dagen en dat spookte wel in ons hoofd, maar we zijn op het veld wel geconcentreerd gebleven. Op het ideale moment wat Romelu er ook om ons te helpen.”

Sels: “Me afgesloten van de heisa”

Hoe beleefde Matz Sels de rumoerige aanloop naar zijn basisplaats? “Ik heb me proberen afsluiten van de heisa. Ik wist zondag dat mijn kans zou komen dus heb ik me zo goed mogelijk proberen voorbereiden. Ik heb goed getraind. Meer kon ik niet doen. Ik heb getoond dat ze op mij kunnen rekenen in de volgende wedstrijden. Want ik heb nog niet zo vaak gespeeld bij de nationale ploeg. Krediet moet je opbouwen.”

“Ik heb niet veel werk gehad. Het was meer voetenspel vandaag. Maar dat zijn de lastigste wedstrijden, want je moet geconcentreerd blijven voor die ene bal die er kan komen. De eerste helft was niet gemakkelijk voor ons. We zijn niet goed begonnen. Maar Romelu maakte dan het verschil. Dat heeft ons veel adem en rust gegeven. Ik ben blij met de overwinning én met de nul.”

© BELGA

Vertonghen: “Thibaut heeft een groot karakter”

“De eerste helft hadden we het niet gemakkelijk”, wist ancien Jan Vertonghen. “Estland had een lastig systeem om tegen te spelen. We wilden één-tegen-één situaties uitbuiten. Dit is altijd een lastige verplaatsing. Niet veel ploegen komen hier met 0-3 winnen. Dit is een goed resultaat voor ons.”

Voor Super Jan was het de eerste wedstrijd in twee maanden. Hij speelde uiteindelijk een uur. “Dat was vooraf afgesproken. Ik had aanvankelijk wel wat twijfels, want ik had weinig groepstrainingen meegedaan. De eerste tien minuten waren ook vrij pittig. Soms moest ik wat nadenken. Maar erna kwam ik er beter door en hielden we ook de bal beter vast.”

Vertonghen sprak zich ook nog uit over de heisa rond Thibaut Courtois. “Ik heb er al heel veel over gezegd. Reacties gaan dan alle kanten op. Ik wil het nu even laten rusten. Iedereen gaat best bij zichzelf even te rade over wat er precies gebeurd is en welke reacties precies gegeven zijn. Het is goed dat er nu een periode komt van rust. Ik hoop alle partijen even nadenken over wat er gebeurd en gezegd is. Dan is het wachten tot september. Ik hoef gelukkig geen beslissingen te nemen, want dat zal niet gemakkelijk zijn.”

Of de deur nu toe is voor Courtois? “Wij hebben het recht niet om voor Thibaut, dus dat zullen we zeker niet doen. Het is een jonge groep die heel erg opkijkt naar Thibaut en zijn staat van dienst. Hij heeft een heel groot karakter. Nu is het aan de partijen. Er zal wel gesproken worden.”

Al-Dakhil: “Dit geeft veel vertrouwen”

“Het waren twee fantastische wedstrijden”, vertelde een dolblije Ameen Al-Dakhil, die Vertonghen kwam vervangen. “In beide wedstrijden heb ik minuten gemaakt, dus ik mag zeker niet klagen. Dit geeft veel vertrouwen.”

“Ik ben terechtgekomen in een fantastische groep. Ze hebben me goed opgevangen. Je voelt je hier meteen thuis. Iedereen helpt je met alles. Elke dag word je ook beter op training.”

Al-Dakhil trekt volgend seizoen met Burnley naar de Premier League. “Dan is de kans natuurlijk nog wat groter dat ik er de volgende keer bij zal zijn. Maar ik moet gewoon hard blijven werken.”