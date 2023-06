Negen Egyptische verdachten in voorlopige hechtenis genomen na bootramp

Negen Egyptische staatsburgers, vermoedelijk mensenhandelaars die betrokken waren bij de scheepsramp met migranten voor de Griekse kust waarbij minstens 82 doden vielen, zijn aangeklaagd voor mensensmokkel en in voorlopige hechtenis genomen. Dat heeft een Griekse gerechtelijke bron gemeld aan het Franse persagentschap AFP.

De negen mannen tussen 20 en 40 jaar oud overleefden de tragedie en werden afgelopen donderdag opgepakt in Kalamata, de havenstad waarnaar de 104 overlevenden van de scheepsramp werden overgebracht. De verdachten worden ook aangeklaagd voor doodslag door nalatigheid en het vormen van een criminele organisatie.

Volgens de Griekse wet hangt hen een levenslange celstraf boven het hoofd. Tijdens hun tien uur durende ondervraging dinsdag in Kalamata ontkenden ze allemaal de aanklachten.

Het 30 meter lange vaartuig kapseisde woensdag in internationale wateren ten zuidwesten van Griekenland met tot 700 migranten aan boord. Het schip was vertrokken vanuit Libië met Italië als bestemming. Slechts 104 mensen werden levend gered en 82 lichamen zijn geborgen. De overige passagiers werden naar de bodem van de zee meegetrokken. Het schip verging in een gebied dat bekend staat als de ‘Calypso Deep’, het diepste punt in de Middellandse Zee tot op 5.000 meter.