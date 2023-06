Peruaans restaurant Central uitgeroepen tot beste ter wereld

Het restaurant Central in de Peruaanse hoofdstad Lima is door een jury van gastronomie-experts uitgeroepen tot het beste restaurant ter wereld.

The Jane, het enige Belgische restaurant op de invloedrijke lijst van “World’s Best 50 Restaurants”, prijkt op plaats 39. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt in de Spaanse kuststad Valencia.

Central volgt het Deense restaurant Geranium op. De chef-koks van Central, Virgilio Martinez en Pia Leon, bedankten hun hele team voor het werk dat leidde tot dit succes. Central staat bekend als een paradijs voor fijnproevers en wordt beschouwd als een van de beste van Latijns-Amerika. Behalve Central staan drie andere restaurants in Lima op de lijst, namelijk Maido (6), Kjolle (28) en Mayta (47).

De chef-koks van Central, Virgilio Martinez en Pia Leon, bedankten hun hele team voor het werk dat leidde tot dit succes. — © EPA-EFE

De tweede plaats in de ranglijst van gastronomische restaurants ging naar Disfrutar in Barcelona, dat in 2018 al de 18e plaats behaalde.

Hof van Cleve en The Jane

Twee weken geleden werd al bekendgemaakt dat het Kruisemse driesterrenrestaurant Hof van Cleve, waar Peter Goossens nog tot eind dit jaar de chef is, strandde op plaats 52. Het Antwerpse The Jane van Nick Bril en het Hof van Cleve eindigden in 2022 nog respectievelijk 23ste en 27ste.

De lijst van de 50 beste restaurants wordt al sinds 2002 jaarlijks, met uitzondering van coronajaar 2020, uitgereikt door een jury van meer dan 1.000 chefs, gespecialiseerde journalisten, restauranteigenaars... Die experts, evenveel mannen als vrouwen, zijn verspreid over 27 regio’s en kunnen elk stemmen voor tien restaurants, waarvan minstens vier buiten hun regio.