Klopgeluiden gehoord en “wit object” gespot tijdens zoektocht naar vermiste duikboot: “Waarschijnlijke tekenen van leven”

“Een Canadees P-3-vliegtuig heeft onderwatergeluiden vastgesteld in het zoekgebied”, aldus het noordoostelijke commando van de Amerikaanse kustwacht. De operaties met onderwaterrobots werden verplaatst om de oorsprong van het geluid te achterhalen. Die zoektocht leverde “negatieve resultaten op, maar gaat voort”, aldus het commando. De waarnemingen van het vliegtuig zijn gedeeld met experten van de Amerikaanse zeemacht.

Eerder hadden Amerikaanse media over het gebonk bericht, op basis van interne e-mailupdates van de Amerikaanse overheid over de zoektocht naar duikboot Titan. Het magazine Rolling Stone berichtte zo dat het vliegtuig met een interval van 30 minuten klopgeluiden had waargenomen. Nadat bijkomende sonartoestellen werden ingezet, werd vier uur later opnieuw geklop gehoord, aldus Rolling Stone.

Het magazine kon de interne e-mails van het Department of Homeland Security verkrijgen. De e-mails vermeldden niet wanneer precies op dinsdag het geklop was waargenomen of wat de vermoedelijke oorzaak was.

Wit object

Een update die later dinsdag werd verstuurd, suggereerde dat er meer geluiden werden gehoord, aldus de zender CNN. De geluiden duiden er volgens de update op dat “hoop op overlevenden” gerechtvaardigd is.

Een Canadees vliegtuig zag volgens die update ook een wit, rechthoekig object in het water, maar een schip dat dit moest gaan inspecteren, werd in de plaats daarvan ingezet om de geluiden te gaan helpen onderzoeken.

“Er is zeker nog hoop”

“Het zeer goede nieuws is dat we nog geen echt slecht nieuws hebben gehoord.” Dat zegt ook Terry Virts, een goede vriend van Hamish Harding, een van de inzittenden van de Titan-duikboot. Hij en Hardings familie geven de hoop niet op. “Ze hebben nog geen wrak gevonden, ze hebben geen drijvende brokstukken gevonden, de sonar heeft geen geluiden van verplettering of ontploffing gedetecteerd… Er is dus zeker nog hoop dat de bemanning in leven is in de onderzeeër”, aldus de voormalige NASA-astronaut en luchtmachtpiloot.

Ook de Explorers Club, een organisatie die mee werd opgericht door Harding en waarvan ook Paul-Henri Nargeolet lid is, is optimistisch. “Er is reden tot hoop, op basis van gegevens vanuit het veld begrijpen we dat waarschijnlijke tekenen van leven ter plaatse gedetecteerd zijn”, zegt voorzitter Richard Garriott in een verklaring.

Hij zegt dat de organisatie gelooft dat de Amerikaanse kustwacht en andere reddingsteams al het mogelijke doen om de onderzeeër en de inzittenden te vinden. Volgens Garriott “blijven we werken aan toestemming voor de ROVs (onderwaterdrones, red.) van Magellan om ingezet te mogen worden op de site, aangezien we geloven dat die onschatbare hulp kunnen leveren”.

(Lees verder onder de tweet)

3.800 meter diepte

Eerder dinsdag maakte de Amerikaanse kustwacht bekend de zoekactie naar de Titan uit te breiden. Er werd al gezocht vanuit de lucht en vanaf het water, maar de kustwacht gaat ook zoeken met een onderzeeër. Frankrijk stuurt een schip met een diepzeerobot om mee te helpen. Een van de vijf Titan-opvarenden is een bekende Franse onderzoeker.

De Titan was op weg naar het in 1912 gezonken passagiersschip Titanic op 3.800 meter diepte in de Atlantische Oceaan. Volgens het bedrijf dat de expeditie uitvoert, OceanGate, was er voor 96 uur zuurstof aan boord. De zoektocht is dan ook een race tegen de klok. OceanGate helpt mee, net als de Canadese kustwacht.