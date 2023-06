Al-Ittihad van Benzema kondigt komst Kanté aan

De Fransman N’Golo Kanté volgt zijn landgenoot Karim Benzema richting Al-Ittihad. Hij heeft er een contract voor drie jaar getekend. Dat heeft de Saoedische club in de nacht van dinsdag op woensdag aangekondigd op Twitter.

De 32-jarige verdedigende middenvelder is einde contract bij Chelsea. Kanté verlaat Chelsea na zeven jaar. Afgelopen seizoen kwam hij slechts negen keer in actie voor de club, vanwege een blessure aan de hamstrings. Daardoor miste de wereldkampioen van 2018 ook het WK in Qatar.