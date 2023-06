Professionele zwemmer raakt vermist tijdens oversteek Kanaal

Een “professionele zwemmer” die dinsdag onder begeleiding het Kanaal overzwom van Engeland naar Frankrijk, is als vermist opgegeven. Dat meldt de maritieme prefectuur, die eraan toevoegt dat de zoektocht na enkele uren werd afgeblazen.

“Het operationele centrum voor bewaking en redding (CROSS) van Gris-Nez werd in de loop van de dag op de hoogte gebracht van de verdwijning voor de kust van Cap Gris-Nez en zette snel een Franse en een Belgische militaire legerhelikopter in, evenals een patrouilleboot van de Franse marine, een kustpatrouilleboot van de gendarmerie en een reddingsboot van de Franse nationale reddingsdienst SNSM, aldus de maritieme prefectuur bevoegd voor het Kanaal en de Noordzee in een persbericht.

Bij gebrek aan verdere informatie en omdat het gebied waar de zwemmer vermoedelijk vermist raakte al gedurende enkele uren volledig was doorzocht, werd besloten om na zes uur de zoektocht af te blazen.

De identiteit en de leeftijd van de zwemmer zijn momenteel niet bekend, aldus een woordvoerder. Dergelijke oversteken, die verplicht onder begeleiding moeten gebeuren, zijn enkel toegestaan met vertrek vanuit Engeland, en nooit vanuit Frankrijk, voegde de woordvoerder er nog aan toe.

Dinsdag gold er voor de departementen in het noorden van Frankrijk code geel voor onweer.