Nicholas, broer van kersvers Rode Duivel Olivier Deman, is zelf amateurvoetballer én topmannequin in wording: “Ik ben echt fier op Oli, maar ik zoek mijn eigen weg”

Vader en moeder Deman moeten zich dezer dagen af en toe in de wangen knijpen met een zoon die dinsdagavond in Estland debuteerde bij de Rode Duivels en vanaf vandaag actief is op het EK voor beloften én zijn jongere broer die hoge toppen scheert als aanstormende mannequin. Over het feit dat Olivier bij Cercle Brugge als een komeet omhooggeschoten is en nu zelfs een A-interland achter zijn naam heeft, is al genoeg gezegd en geschreven. Maar laat het ons even over Nicholas Deman hebben. Na drie seizoenen bij de A-kern van eerstenationaler FC Knokke als derde doelman zonder speelminuten kon hij toch een transfer naar tweedenationaler SV Oostkamp afdwingen.

“Ik zal mijn periode bij FC Knokke voor altijd koesteren, maar SV Oostkamp lijkt mij nu de perfecte club om mijn carrière verder te zetten” doelman Nicholas Deman

Nicholas Deman was afgelopen seizoen derde doelman bij Knokke. — © do

“Op één jaartje bij Cercle na heb ik van mijn vijfde bij Knokke gespeeld. Ik zal die periode voor altijd koesteren”, vertelt Nicholas. “Die drie jaar in de A-kern waren enorm leerrijk. Ik stak veel op van keeperstrainer Ivan Gabriël, maar natuurlijk ook van mijn concurrenten zoals Sven Dhoest en afgelopen seizoen Leandro Depaepe. In de schaduw van iemand zoals Dhoest (ex-Club Brugge, red) zitten is geen schande, maar gaandeweg kreeg ik toch het gevoel dat het tijd was voor iets anders. Keerpunt was allicht die bekermatch tegen Beerschot eind september vorig jaar. Ik zat op de bank en Sven was niet fit, maar toch bleef ik zitten. Ik heb toen de knop omgedraaid en beseft dat ik geen derde man meer wilde zijn. Toen Oostkamp belde, was ik meteen enthousiast en gewonnen voor de geboden kans. Ik weet nu al dat het zal klikken met trainer Kurt Delaere, want ik kan mij helemaal vinden in zijn aanpak. Oostkamp lijkt mij de perfecte club om mijn carrière verder te zetten.”

In de voetsporen van zijn broer Olivier treden wordt moeilijk, want de oudste van de drie broers Deman staat intussen op eenzame hoogte. “Het is natuurlijk fantastisch wat Oli nu meemaakt. Drie jaar geleden zat hij bij Cercle nog in de B-kern, nu is hij zowaar Rode Duivel. Niemand had dit durven dromen, maar het is wel verdiend. Oli is altijd een harde werker geweest en heeft steeds in zijn mogelijkheden geloofd. Daar wordt hij nu voor beloond. Ik ben echt fier op hem. Samen met mijn ouders en jongere broertje Cedric leef ik intens mee. Natuurlijk was er nog contact, maar er echt over spreken is nog niet gelukt. Het is voor ons allemaal druk geweest.”

Olivier Deman mocht dinsdagavond in Estland in de slotfase invallen voor Arthur Theate en is nu officieel Rode Duivel. — © Belga

Armani, Lagerfeld, Hogan

Waar is de tijd dat ze vader nog konden helpen in de winkel? Het zal niet voor deze zomer zijn, want ook Nicholas komt tegenwoordig tijd te kort. Sinds enige tijd verblijft hij in Italië, nadat hij door een modellenbureau werd uitgenodigd om te defileren. “Ik doe dit al twee jaar, maar het moet combineerbaar zijn met mijn studies en het voetbal. Ik ben er eigenlijk per toeval ingerold en kwam zo in contact met bureaus in België, Italië en ook Duitsland. Mijn Italiaans bureau vroeg recent om af te komen en het lukte om in te passen. Het is wel intens, want we proberen natuurlijk zoveel mogelijk klanten te ontmoeten.”

De merken zijn alvast namen om U tegen te zeggen. Nicholas Deman citeert Armani, Lagerfeld en een paar kleinere Italiaanse merken. “Als mannequin moet je in de eerste plaats jezelf zijn en blijven, anders val je door de mand. Maar het loopt nu prima. Normaal blijf ik hier tot eind deze maand, want er volgt nog een opdracht voor Hogan. Medio juli start dan de voorbereiding bij SV Oostkamp. Voltijds model worden zit er voorlopig nog niet in, maar ik zie wel wat er op dat vlak nog mogelijk is in de toekomst. Ik zoek mijn eigen weg in het leven en in het voetbal.”