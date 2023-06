Examens van vijftigtal UGent-studenten verdwenen: “Mogelijk meegegeven met papierophaling”

Zo’n vijftig onfortuinlijke UGent-studenten hebben een examen ingevuld voor het vak sociale marketing waar ze nooit punten voor zullen krijgen. Dat meldt VRT. De stapel met hun schriftelijke examens is spoorloos verdwenen.

“De examens waren al verbeterd, maar de punten werden nog niet ingegeven”, zegt UGent-woordvoerder Stephanie Lenoir. “Het is speculeren wat er met de examens is gebeurd, maar ze zijn waarschijnlijk aanschouwd als papieren die weg mochten.”

Examens moeten normaal gezien zeker tot na de feedback voor studenten bewaard worden. “Er worden duizenden examens afgenomen en bij mijn weten is het de eerste keer dat zoiets gebeurt”, zegt Lenoir. “Maar dat maakt het nog geen verzachtende omstandigheid. Dit is voor alle betrokkenen vervelend, ook de professor zit er erg mee. We proberen daarom voor zo weinig mogelijk bijkomende hinder te zorgen.”

De studenten kunnen er nu namelijk voor kiezen om de score van een groepswerk dat ze eerder voor het vak maakten, te laten gelden voor het volledige vak. Of ze kunnen het examen schriftelijk of mondeling opnieuw afleggen om hogere punten te halen, als ze dat willen.

De prof heeft zich uitgebreid geëxcuseerd. De meeste studenten reageren begripvol, klinkt het nog aan de UGent. Ben jij bij de ongelukkigen? Laat het ons hieronder weten.