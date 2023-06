Britse staatsschuld voor het eerst sinds 1961 boven de 100 procent

De overheidsschuld bereikte eind mei 2,6 biljoen pond, wat overeenstemt met 100,1 procent van het Britse bbp. Ter info: de Belgische staatsschuld bedroeg eind 2022 meer dan 105 procent van het bbp.

De Britse overheid moest onder meer extra geld uitgeven om de noden van de pandemie en de energiecrisis te verzachten.

Intussen blijft de inflatie er erg hoog: 8,7 procent in mei. Dat is evenveel als in april. Analisten hadden gerekend op een vertraging naar 8,4 procent. De kerninflatie - dat is zonder volatiele elementen zoals energie en voeding - steeg zelfs naar 7,1 procent, of het hoogste niveau sinds 1992.