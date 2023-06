“Een duikboot behoort tot de veiligste vervoermiddelen ter wereld”, benadrukt Erik Hasselman, alvorens hij ons onderdompelt in zijn bedrijf. De Nederlander staat mee aan het roer van U-Boat Worx in Breda, maar woont zelf op Het Eilandje in Antwerpen. Hasselman volgt de reddingsoperatie naar de vermiste onderzeeër op de voet. “In het beste geval dobbert de Titan ergens rond op zee.”