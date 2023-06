Belg meer tevreden over financiële situatie

Belgen gaven zichzelf in de eerste drie maanden van dit jaar een score van 6,9 op 10 als het gaat over hun financiële situatie. Dat is meer dan in het laatste trimester van 2022, blijkt woensdag uit een enquête waarin Statbel elk kwartaal zowat 5.000 Belgen bevraagt over hun persoonlijk welbevinden en hun levensomstandigheden.

Het aandeel Belgen dat in de maanden januari, februari en maart een hoger inkomen had dan het jaar voordien, is ook gestegen. Het gaat over 36,9 procent van de Belgen in het eerste trimester van 2023, ten aanzien van 21,4 procent in het vierde trimester van 2022. Als reden wordt vooral de indexatie van het loon aangegeven.

Daardoor nam vooral de tevredenheid over onze financiële situatie in het algemeen toe. Zo gaven Belgen in de eerste drie maanden van dit jaar een score van 6,9 op 10 voor hun financiën, eind vorig jaar was dat nog 6,7. Ook het aandeel Belgen dat het (zeer) moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen is gedaald van 16,3 procent eind 2022 naar 13,9 procent begin dit jaar.

Uit de enquête blijkt verder nog dat het geluksgevoel en het gevoel van eenzaamheid stabiel blijven. Zo kampte 8,7 procent van de Belgen tijdens de eerste maanden van het jaar met gevoelens van eenzaamheid, terwijl 65,6 procent zich meestal of altijd gelukkig voelde.